Anziano aggredito, FI e Pd chiedono più sicurezza

All’indomani dell’aggressione, per mano prima di due poi di un gruppo di giovanissimi, subita per banali e pretestuosi motivi da un anziano professionista del posto sul far della sera, in piena piazza Costituente, a Mirandola ci si interroga su come mettere argine a questi episodi di microcriminalità giovanile, che purtroppo paiono essere sempre più frequenti. Se Forza Italia chiede "alle istituzioni ed al Prefetto di convocare un tavolo interforze sulla sicurezza in città per fare il punto e coordinare al meglio le risorse", dalla segretaria Pd Anna Greco viene l’invito all’amministrazione comunale a "contrastare questa situazione non con la propaganda ma con azioni concrete, a partire dalla presenza visibile e continuativa anche nelle ore serali delle forze dell’ordine".

Ha destato impressione la modalità dell’accaduto per l’atteggiamento di impunità con cui questo gruppo di giovani – secondo il racconto fornito dal professionista – si è scagliato contro di lui, evidenziando atteggiamenti da veri "bulli". "Il problema di queste bande di ragazzini – denunciano Silvio Covino, coordinatore provinciale della sicurezza di Forza Italia, e Antonio Tirabassi, coordinatore provinciale Seniores FI – diventa sempre più insostenibile, ed è ormai una vera piaga che affligge le nostre comunità. Il fenomeno è già tristemente noto nelle grandi città, ma adesso abbiamo la dimostrazione che questa delinquenza si sta affacciando anche nella nostra Mirandola". "La situazione attuale di Mirandola – fa eco la Greco – rischia davvero di sfuggire di mano, occorre cambiare totalmente approccio, bisogna parlare seriamente di sicurezza, senza agire per compartimenti stagni e univoci e come istituzioni occorre addentrarsi in tutte le pieghe della comunità. La premessa indispensabile è però quella di prendere atto della sostanziale inefficacia dell’approccio sin qui portato avanti dall’amministrazione, inefficacia confermata dai fatti vista la cruda realtà".

Alberto Greco