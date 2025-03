Anziano deceduto in bici: trovato il presunto pirata. Via Giardini, altro schianto

È stato individuato il presunto ciclista pirata che sabato 22 febbraio si è scontrato con l’82enne Benito Franciosi, a sua volta in sella ad una bicicletta. L’anziano è deceduto due giorni dopo all’ospedale di Baggiovara a seguito dei gravi traumi riportati nella caduta. L’incidente si era verificato intorno alle 9 del mattino sulla pista ciclabile di strada cimitero San Cataldo: il giovane in sella alla seconda bicicletta, però, all’arrivo delle ambulanze si era allontanato dal luogo dello scontro senza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

Il ciclista, una volta identificato, è stato sentito dalla polizia locale alla presenza dei propri legali Giulia Testa e Roberto Ghini. Si tratta di un 30enne originario del Bangladesh regolare sul territorio che, dinanzi agli agenti, alla presenza dell’interprete ha fornito la propria versione dei fatti, spiegando di non essersi scontrato con la vittima. "Stavamo passando l’uno accanto all’altro", ha detto. Abbiamo frenato entrambi e siamo caduti in due direzioni opposte. Ho chiesto ai passanti di chiamare i soccorsi poiché non conosco l’italiano e ho atteso l’arrivo dell’ambulanza.

Il signore, mentre mi trovavo lì, era ancora cosciente e all’arrivo dei sanitari sono andato via: non sapevo fosse necessario attendere le forze dell’ordine, dal momento che non c’eravamo scontrati. Pensavo di aver fatto il mio dovere". Il cittadino, appresa la notizia del decesso dell’anziano è scoppiato in lacrime e ha dichiarato: "Sono tremendamente dispiaciuto, mai avrei immaginato che da un fatto così banale potesse derivare un tale dramma". L’uomo è ora indagato per omicidio stradale. Gli agenti della polizia locale hanno acquisito i filmati di videosorveglianza della zona e sequestrato la bicicletta del 30enne.

Intanto sono gravi le condizioni di un uomo di 69 anni, travolto venerdì sera sulla via giardini. Il 69enne è infatti ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara. Secondo la prima ricostruzione dell’ennesimo incidente, l’uomo P.L. sarebbe stato travolto da un’auto mentre a piedi attraversava la strada.