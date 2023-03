Anziano infilzato dalla recizione: è fuori pericolo

E’ fuori pericolo l’uomo di 78 anni vittima di un infortunio domestico

avvenuto giovedì mattina a Sassuolo. L’incidente si era verificato in via Tartini, laterale di via Giordano Bruno: l’uomo, intento a potare una pianta, era caduto dalla scala rimanendo infilzato nella recinzione di casa. Per liberarlo, erano intervenuti i vigili del fuoco e poi il ferito era stato trasportato all’ospedale di Baggiovara. Ieri i medici hanno sciolto la prognosi. Il pensionato dovrebbe guarire in una ventina di giorni. Sottoposto a un intervento, per fortuna le punte della recinzione non hanno colpito organi vitali.