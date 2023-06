Anziano ritrovato a 24 ore dalla scomparsa: mobilitati cinofili e droni

Sono state ore di grande preoccupazione e ansia per la famiglia e la comunità, ma per fortuna sono terminate con il lieto fine. G. C., classe 1938, si era allontanato mercoledì dalla sua abitazione in zona Remesina: non vedendolo rincasare i familiari hanno allertato le forze dell’ordine. Nella giornata di ieri sono state attivate le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Modena con 12 unità (TAS, cinofili, elicottero, droni e squadre di terra) e circa una ventina di volontari della Protezione civile, con Carabinieri e Polizia locale sotto il coordinamento della Prefettura per la ricerca dell’anziano scomparso. Ricerche che si sono concentrate all’inizio nella zona di Fossoli, dove vive. Grazie agli sforzi messi in campo, l’85enne a distanza di 24 ore dalla sua scomparsa è stato ritrovato in vita verso le 19, in zona Budrione, dietro al cimitero. L’uomo è stato affidato alle cure mediche del 118 per la valutazione delle condizioni di salute.