Tutti i tentativi di soccorso sono stati purtroppo vani: ieri nella tarda mattina un uomo di 88 anni si è accasciato al suolo mentre camminava in via Nitti a Carpi, dove risiedeva, ed è deceduto. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che avevano allertato anche l’elisoccorso. A stabilire se la causa della morte sia legata a un malore o alla caduta sarà la Medicina Legale dove l’anziano è stato trasportato. Sul posto anche l’Infortunistica della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine e due pattuglie. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per il recupero della salma.