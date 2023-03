Anziano sventa un furto in casa

Anziano 81enne rientra a casa mettendo in fuga i ladri. Pensavano di poter mettere a segno un colpo facile approfittando dell’assenza dell’anziano che in quello stabile, in via Pioppa Nuova nella frazione di Forcello, vive solo. Ma il furto è stato sventato. "Ero uscito per alcune commissioni in paese – racconta l’ex camionista O.O. – , al rientro ho notato una vettura rossa con un uomo seduto alla guida, senza dargli peso. Dopo aver sistemato la mia auto nel box sono sceso vedendo sbucare all’improvviso dal retro altri due individui che, di corsa, hanno imboccato la via. Rapidamente anche la vettura rossa in sosta ha messo in moto nella stessa direzione. Quando sono entrato in casa ho trovato tutto a soqquadro, dal pianterreno al solaio. Non hanno rubato niente ma ho comunque sporto denuncia".

Flavio Viani