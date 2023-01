Anziano travolto mentre attraversa Rianimato da volontari della Croce Blu

Stava attraversando la strada quando è stato improvvisamente urtato da un’auto che percorreva via Roma. L’anziano 80enne è caduto rovinosamente al suolo battendo il capo: provvidenziale l’intervento di due volontari che hanno subito defibrillato il ferito. L’episodio è accaduto ieri mattina a Medolla, nei pressi della gelateria K2. Ancora da chiarire la dinamica, ma in base alle prime ricostruzioni l’uomo è stato ‘colpito’ dall’auto quando si trovava ancora ai lati della carreggiata, all’incrocio con via Genova. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma proprio in quel momento si trovava sul posto una volontaria della Croce Blu di Camposanto. La donna ha avvisato il compagno – a sua volta volontario – che è corso in aiuto con uno dei defibrillatori messi a disposizione della cittadinanza. Sul posto è poi intervenuto anche l’elisoccorso. "La mia compagna stava passando da lì e mi ha chiamato perché aveva visto questa persona a terra. Sono corso col defibrillatore che era poco distante e l’abbiamo rianimato. Abbiamo fatto il possibile e poco dopo sono arrivati gli altri mezzi di soccorso.

L’anziano stava attraversando quando è stato travolto ma non sappiamo la dinamica: ci siamo concentrati sul ferito e speriamo tanto possa farcela". E’ ora ricoverato in terapia intensiva.