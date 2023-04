Modena: anziano smaschera la truffa, finta nipote chiede 20mila euro per le cure

Castelveltro (Modena), 21 aprile 2023 – E’ uno degli stratagemmi più utilizzati dai truffatori; fanno leva sugli affetti, figli o nipoti in difficoltà, per farsi consegnare con l’inganno il denaro. Prendono di mira le persone più vulnerabili, spesso anziani. Ma l’altra mattina Vanni Baldini, 75 anni, e la moglie Elena, di Castelvetro, non ci sono cascati e hanno chiamato i carabinieri.

Cosa è successo signor Vanni?

"Sono arrivato a casa e ho sentito mia moglie che mi chiamava; era al telefono e piangeva: ’Vanni, corri, nostra nipote è all’ospedale con il Covid’. Così ho preso la cornetta. Dall’altra parte una donna si spacciava per mia nipote diciottenne e diceva di essere ricoverata all’ospedale Rizzoli di Bologna, ripeteva: ’nonno, nonno, ho paura di morire; ho la febbre sopra 40’. Mi ha detto che servivano 20 mila euro per due iniezioni di una cura costosissima. Mi chiedeva di metterli in una busta e consegnarli con urgenza ad una signora che ci aspettava in strada qui vicino".

Che cosa ha pensato?

"Subito sia io che mia moglie siamo stati presi dal panico, sa per i figli e i nipoti daremmo la vita, poi mi sono venuti dubbi".

Quali?

"Prima di tutto mi sono accorto che aveva un vago accento dell’est Europa, diceva di avere il casco per l’ossigeno, che stavano per intubarla, ma i dubbi crescevano. Poi mi sono detto; perché portarla fino a Bologna? Qui abbiamo ospedali di eccellenza, ma soprattutto perché chiedere dei soldi? Gli ospedali pubblici non chiedono soldi".

Cosa ha fatto poi?

"Mentre mia moglie la faceva parlare al telefono io sono uscito e ho chiamato mia figlia. Non era in ospedale con nostra nipote e ho capito che quella donna stava mentendo. Ho chiamato subito i carabinieri. Sono arrivati prestissimo. Ho messo in viva voce, abbiamo fatto finta di accettare l’accordo, che saremmo andati a consegnare i soldi; i carabinieri si sono appostati fuori ma nessuno si è presentato".

Cosa le ha insegnato questa esperienza?

"Voglio rivolgermi agli anziani e a tutte le persone che si trovano in queste situazioni, quando avete dei dubbi chiamate il 112".