Aperitivo balsamico di beneficenza per le donne

Si è tenuto l’11 dicembre, l’"Aperitivo Balsamico di Beneficenza", presso la Sala Renata Bergonzoni – Casa delle Donne di Modena; l’evento è stato promosso dall’Istituto Valorizzazione Aceti e Condimenti Italiani (Ivaci) attraverso il suo comitato ’Le Donne Del Balsamico’. La partecipazione straordinaria di cinquanta aziende produttrici ha reso possibile una generosa gara per la vendita di aceto a fini benefici: l’intero ricavato sarà integramente devoluto alle attività dell’associazione ’Gruppo Donne e Giustizia Odv’, sostenendo così il loro impegno fondamentale nella promozione della giustizia sociale e dei diritti delle donne. La presidente dell’associazione, Giovanna Zanolini, ha espresso il suo ringraziamento per il significativo impatto generato dall’evento su un tema estremamente delicato. Non solo le aziende private, ma anche le acetaie comunali dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Carpi e Formigine hanno partecipato attivamente, contribuendo in modo significativo al successo dell’evento benefico. Due emiliane d’eccezione, Anna Molinari e Sandra Notari Bonaccini, sono state le madrine dell’evento. Il prefetto di Modena Alessandra Camporota si è congratulata con l’Ivaci per l’iniziativa di grande rilevanza sociale. l’intrattenimento è stato curato da Marco Ligabue e Andrea Barbi.