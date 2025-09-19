Aperitivo con l’autore. L’avvocato Guido Sola sulla giustizia italiana

Aperitivo con l’autore oggi al Castello di Montecuccolo. Alle 18 sulla terrazza panoramica l’avvocato Guido Sola, presidente dell’associazione Festival Giustizia Penale, dialogherà con il giornalista Eugenio Tangerini sui temi molto attuali delle problematiche che affliggono il sistema giudiziario italiano.

Guido Sola è autore di Quadretti sparsi sulla giustizia pubblicato per i tipi di Giappichelli. Il libro, che costituisce il punto di partenza della conversazione con Eugenio Tangerini, nasce da decenni di esperienza nella frequentazione delle aule di giustizia in tutt’Italia. Da sempre si confrontano due scuole di pensiero: quella dei garantisti - alla quale l’autore appartiene - i quali sostengono che per condannare un imputato bisogna raggiungere la certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, e quella – più severa – di chi ritiene necessario procedere anche in assenza di prove regine se sono presenti forti indizi. Nel libro l’autore, in una serie di capitoli scritti con stile scorrevole e accattivante, prende in considerazione tutti i piccoli e grandi problemi che riguardano il sistema penale italiano, con i quali è venuto a contatto per esperienza diretta.

Al termine dell’evento La Tavola del Maniero, ristorante medievale del castello di Montecuccolo, offrirà a tutti gli intervenuti un aperitivo. L’ingresso è libero e gratuito.