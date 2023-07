Aperitivo in Torre, continuano le visite guidate

Continua nel mese di lugliol’iniziativa "Aperitivo in Torre", la visita guidata serale alla Ghirlandina che si conclude con un brindisi tra i partecipanti e che si ripeterà per tutti i venerdì di luglio.

La visita, a cura delle guide di Archeosistemi, inizia alle 19.30 e dura circa un’ora. È aperta a un massimo di 25 persone e per partecipare è necessario prenotarsi sul sito visitmodena.it (www.visitmodena.ititesperienzeesperienze-tra-i-saporiaperitivo-in-torre).

Il ritrovo dei partecipanti è alle 19.15 in via Lanfranco. Si paga solo il biglietto di ingresso che costa 3 euro per gli adulti, 2 euro per studenti dai 6 ai 26 anni e over 65, gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, disabili e accompagnatori.

La guida accompagnerà il gruppo nella salita dei duecento scalini della Torre, fino alla sala dei Torresani, spiegando la storia e la funzione civico-religiosa che la Ghirlandina ha avuto sin dal medioevo. Una volta ridiscesi, la visita si concluderà con un brindisi.