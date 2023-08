Aperti per ferie Gli stoici dell’estate "Così conquistiamo sempre più clienti"

di Giulia Beneventi

"Ci posso mettere vent’anni a guadagnare un cliente, e un secondo a perderlo". La filosofia è semplice: meglio tenere aperto sempre, anche nel periodo di Ferragosto, e dare alle persone la garanzia di esserci. L’alternativa scelta da molti esercenti della città storica è di prendersi le canoniche due settimane di ferie, e arrivederci a fine mese. Altre appunto decidono di tenere la saracinesca alzata, e non solo da quest’anno: "Lo abbiamo sempre fatto, per nostra scelta – spiega Matteo Russo del ristorante Manà (via Castellaro) –. Ci organizziamo con i turni. Non che non sia un sacrificio, ma così riusciamo a fornire il servizio in modo continuo. E se il cliente trova il suo bar di fiducia chiuso, magari è l’occasione per farlo innamorare del mio".

Al di là della cittadinanza locale, che un minimo diminuisce in questo periodo, "quest’anno abbiamo visto tantissimi turisti – riferisce Gabriella Rendesi (Amelie Store, via Emilia) –. Sarà che il film su Ferrari ha attirato molto, ma devo dire che c’è più gente in giro ora che a luglio". "Terremo chiuso solo il 15 agosto – aggiunge – e noi tre dipendenti ci alterniamo". Il negozio Pietri Store (piazza della Torre) resterà invece chiuso dal 13 al 15. "Ma è un caso eccezionale, perché c’è il ponte – spiega Andrea Farruzzi – altrimenti noi di solito ci fermiamo solo il giorno di Ferragosto. Stiamo ricevendo i corrieri già adesso per l’arrivo della merce invernale, qualcuno ci deve essere in negozio. E comunque, se sei aperto solo tu, qualche cliente viene di sicuro".

Un problema, quello della poca affluenza, che finora non si è presentato. "Credo anche che il mio ruolo, di negozio d’abbigliamento, abbia un’importanza relativa se parliamo di turismo – considera –. Chi viene a visitare Modena penso lo faccia più per la cultura e il buon cibo. Gli altri anni, con la Ghirlandina e il Duomo chiusi, abbiamo fatto delle pessime figure, a mio avviso. Ora però vedo che girano molti turisti, più delle stagioni passate". Tra chi ha voce diretta in capitolo, parlando di gastronomia e ristorazione, c’è Nunzio Toselli, titolare dell’osteria Stallo del Pomodoro (largo Hannover), che rimarrà aperta sempre, anche a Ferragosto.

"Il Comune e la Regione continuano a investire nel turismo, ma poi il turista deve essere coccolato, se vuoi che torni – dice, riferendosi al fatto che in realtà d’estate molti locali sono chiusi –. Noi svolgiamo un servizio e bisogna che questo servizio venga garantito: l’Amministrazione e le associazioni di categoria, secondo me, dovrebbero lavorare a una programmazione seria, pensando a chi d’estate viene da fuori a conoscere la nostra città. Ma anche solo per la domenica, specialmente la sera che è sempre tutto chiuso". "L’anno scorso – racconta – più di una volta ho visto arrivare qui delle famiglie, alle dieci di sera, implorando per avere un tavolo perché non trovavano un ristorante aperto. E non è certo un bel biglietto da visita".

"Anche noi saremo aperti sempre, il 15 compreso – dice Alice Ghedini del bar Ribalta (viale Martiri della Libertà) –. È il nostro primo anno d’attività e ci sembra giusto dare continuità al servizio. Io poi ho sempre lavorato in centro anche prima, e devo dire che negli ultimi due anni, dopo il film di Ferrari, si vedono sempre più stranieri in visita in città". Inarrestabile anche lo staff del Caffé dell’Orologio (piazzetta delle Ova), come riferisce Yari, uno dei baristi: "Il giovedì è il nostro unico giorno di riposo della settimana, per il resto non cambia nulla, anche se è agosto – spiega –. Lo facciamo per garantire costanza da parte nostra e per rispetto verso i clienti. Siamo in tanti poi, e a rotazione anche noi riusciamo a fare tutti le ferie".

"Domani è il mio ultimo giorno e poi vado in vacanza anche io, onestamente non vedo l’ora" dice ridendo Catia Poli del forno Raffaello (via Mondatora). "Saremo chiusi solo il 15 – prosegue –. Ora per noi è anche un momento di recupero, per così dire: ogni anno con la fine delle scuole e delle lezioni all’università, sentiamo sempre un forte calo a inizio estate, poi ad agosto si riprende un po’ il via".

Il bar accanto, Dalla Gianna, ugualmente sarà disponibile anche oggi e nei prossimi giorni. "Chiudo solo l’ultima settimana di agosto – spiega la titolare, Gianna Bosco –. Preferisco tenere aperto quando tutti gli altri sono chiusi, e non è detto che le persone poi ora siano tutte in ferie. Io ho dei clienti che ci sono già andati a giugno e luglio, per esempio". Ma una grande fetta di richieste, di nuovo, arriva dai turisti stranieri: "L’altro giorno ho fatto 25 coperti, dalle cinque del pomeriggio in poi – dice –. Spesso chi viene in vacanza dall’estero è abituato a mangiare a orari che per noi non sono l’abitudine. Nelle ultime due settimane di turisti ne ho visti molti, e con i miei menù in inglese, francese e spagnolo ho risolto. io sono serena io, e loro sono soddisfatti".

È anche vero che a paragone con gli anni passati, sembra quasi un’altra estate: i panorami urbani d’agosto, tanto torridi quanto deserti, ormai sembrano essere materiale del passato. Le abitudini della società cambiano e, quasi sempre, seguono il portafogli. Per cui il mare, stavolta per davvero e non come frase fatta, è meglio a giugno e a settembre; meglio schivare le cifre da capogiro di questo periodo, ma senza privarsi di un pranzo fuori, o di una passeggiata in centro nonostante le alte temperature. E l’occhio più attento è quello del commerciante, pronto a cavalcare l’onda di questo nuovo modo di vivere l’estate.