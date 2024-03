"Apertura del presidio dei vigili, basta ritardi"

E’ di nuovo scontro a Vignola tra opposizioni e maggioranza. Questa volta l’oggetto del contendere è il ritardo nell’apertura del presidio di polizia locale in centro storico. "L’ultimo annuncio della sindaco – attacca il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, a nome dell’opposizione - affermava che l’inaugurazione era prevista per gennaio 2024. Tutto è ancora chiuso. Un investimento da oltre 200mila euro per l’acquisto dei muri e i primi lavori di restauro, e quando aprirà (?) sarà soltanto su appuntamento per eventuali pratiche amministrative. Nessun turno notturno aggiuntivo e nessun reale decentramento di servizi di pubblica utilità. Un ingente spreco di denaro pubblico per costruire di fatto un punto di appoggio per gli agenti, una toilette e poco altro. Non ci sarà neanche il rilevamento delle presenze. L’ufficio in municipio adibito per la polizia locale, come ben si comprende, è più che sufficiente". La sindaca Emilia Muratori replica: "Ancora una volta, il consigliere Pasini prova a gettare fumo negli occhi dei cittadini. Il presidio degli agenti di polizia locale, nei locali di via Posterla, non sarà un ufficio amministrativo, ma prettamente operativo. Gli agenti vi si recheranno obbligatoriamente in quanto sarà quella la loro sede deputata. Traslocherà là anche l’ufficio che è rimasto in municipio, che – e il consigliere Pasini non può far finta di non saperlo - è un ufficio amministrativo interno che mai è stato aperto al pubblico. Una volta in via Posterla, gli agenti si muoveranno sul territorio e in particolare nelle zone centrali, molto spesso a piedi o con le bici a pedalata assistita. Quanto ai tempi del trasloco, si sono allungati rispetto al previsto per una questione di disponibilità delle risorse, al momento accantonate a causa di una questione che ereditiamo proprio dalla precedente amministrazione. Il nostro obiettivo rimane quello di aprire il presidio il prima possibile". Il dibattito sul comando della polizia locale in centro storico rischia di essere lungo e di continuare anche nei prossimi mesi. Il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione, anche su questo tema, solleverà un vespaio di polemiche.

m.ped.