Appalti truccati al Policlinico, rinviato a giudizio l’ex direttore Stefano Cencetti

Modena, 3 aprile 2017 - L’ex direttore generale del Policlinico Stefano Cencetti (in carica fino al 2012) è stato rinviato a giudizio per turbativa d’asta e corruzione nell’ambito della maxi inchiesta ‘Last Business’ dei pubblici ministeri Marco Niccolini e Pasquale Mazzei, che ipotizza un complesso sistema di corruzione e riciclaggio legato agli appalti sanitari, dal 2007 al 2012. Oltre a Cencetti, su decisione del gup Eleonora Da Marco, finiranno a processo, sempre il 22 novembre, la moglie Maurizia Viviani e l’ex deputato dei Democratici di Sinistra Vasco Giannotti, di Arezzo. Inoltre sono chiamati a rispondere delle accuse anche i vertici di note cooperative emiliane che avrebbero preso parte al meccanismo.

Le accuse nei confronti degli imputati, che sono in tutto quindici, parlano, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta, riciclaggio. E’ però caduta l’associazione a delinquere. Sono inoltre cadute numerose accuse di assegnazioni a favore di aziende, per altri capi d’imputazione c’è stato il proscioglimento oppure la prescrizione. Tant’è che il castello accusatorio così come era stato costruito dai pubblici ministeri risulta di fatto dimezzato. Così Giulio Garuti, avvocato di Cencetti: “Si tratta di una decisione importante per la difesa, perché l’impianto accusatorio risulta scardinato. Per Cencetti sono rimasti sei capi di imputazione rispetto ai tredici di partenza”.