Appalto Acquarena, chiesto un anno per Mirco Ragazzi

Diciotto indagati, otto anni tra indagine e processo, due parti civili come Comune di Rimini e Regione Emilia-Romagna, 14 anni di reclusione complessivi chiesti dal pubblico ministero, Annadomenica Gallucci, per 13 imputati, oltre a cinque assoluzioni.

Questi i numeri del lungo processo Acquarena-Tecnopolo, che prende il nome da due importanti lavori pubblici del comune riminese, uno mai realizzato e l’altro inaugurato e funzionante. L’inchiesta, partita nel 2015 da ambienti politici del Comune di Rimini con la denuncia dell’allora assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Biagini, oggi è arrivata alle battute finali con le richieste di condanna.

In particolare per l’appalto ‘Aquarena’, il processo si sta concludendo per Mirco Ragazzi, modenese titolare di una società di consulenza il cosiddetto ‘facilitatore’ a cui la ditta Axia si era rivolta per essere supportata nella gara d’appalto. Per Ragazzi, il pm ha chiesto una condanna a un anno e un mese. Secondo le accuse, per partecipare alla gara d’appalto per Acquarena avevano prodotto una documentazione bancaria fasulla che veniva retrodatata, così da dimostrare il coinvolgimento di istituti bancari, in data anteriore alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Per Acquarena il Comune di Rimini si è costituito parte civile, mentre per Tecnopolo la parte civile è la Regione Emilia Romagna.