Appartamento a fuoco nella notte . Tre persone finiscono in ospedale

Allarme in piena notte, tra sabato e domenica, per un incendio divampato improvvisamente in una villetta bifamiliare in via Fratelli Bandiera a Mirandola, abitata da tre anziani. Ancora al vaglio dei vigili del fuoco le cause che avrebbero scatenato le fiamme. Coinvolti un 77enne e due 80enni, rimasti intossicati e trasportati tempestivamente all’ospedale di Mirandola: il rogo è scoppiato intorno alle 2,50 della notte, quando gli occupanti dormivano già da tempo. A svegliarli sarebbe stato proprio l’intenso fumo e il crepitio emesso delle prime fiamme, che ha poi allarmato i tre anziani. Ad accorgersi di quanto stava accadendo al pianterreno della villetta è stato un giovane vicino che stava rincasando. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo i tre coinvolti – tutti residenti nella villetta da cui si sono sprigionate le fiamme – ed evacuare lo stabile. Subito, sul posto, sono arrivati i soccorsi per trasportare i tre anziani, una donna e un uomo di ottant’anni, e un altro uomo di 77 anni, in ospedale, rimasti intossicati proprio a causa del fumo.

La coppia ottantenne, eseguiti gli accertamenti di rito, è stata dimessa poco dopo. Il settantasettenne, invece, è stato trattenuto in osservazione la notte e domenica mattina, venendo poi dimesso soltanto nel primo pomeriggio del giorno seguente. Ieri mattina, lungo la via, i vicini si confrontavano su quanto successo a pochi metri dalle loro case. "Conosco bene i tre residenti ma – riavvolge il nastro la vicina – non mi sono accorta di quanto accaduto stanotte nonostante le sirene perchè dormo nella stanza posteriore".

Qualcun altro, invece, svegliato in piena notte si è potuto accorgere del fumo e delle fiamme che la notte scorsa hanno avvolto l’appartamento al piano terra della villetta, reso inagibile.

"Sono stato svegliato dai vigili del fuoco che – ricorda un altro residente nella villetta di fianco, al civico 68 – mi invitavano a rimuovere la vettura parcheggiata essendo troppo vicina al possibile propagarsi delle fiamme che, fortunatamente, i pompieri hanno evitato. Mio padre, sveglio a quell’ora ha visto le lingue di fuoco uscire dalla finestra e ha seguito, dal balcone, le operazioni di spegnimento". Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini di rito.

Flavio VIani