Appartamento a fuoco. Paura in un condominio. Il fumo invade le scale. Tre inquilini intossicati Fiamme ieri all’ora di pranzo al piano terra di una palazzina in via Corti. La proprietaria non era in casa: ipotesi candela accesa o corto circuito. I pompieri hanno salvato un gatto: danni ingenti, arredi anneriti.