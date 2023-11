Appartamento in fiamme, salvi gli inquilini

Pauroso incendio venerdì sera a Nonantola, in via Pioppi. Le fiamme hanno invaso infatti una stanza di un appartamento mansardato e gli inquilini sono subito usciti all’esterno, dando contestualmente l’allarme. Sul posto sono accorsi i pompieri con due squadre e l’auto scala e in breve tempo sono riusciti ad aver ragione delle fiamme. Pare che il rogo sia partito da una stufa a pallet. Le fiamme si sono ben presto allargate al materasso e, poco dopo, al sottotetto in legno. Gli abitanti dell’abitazione non hanno fortunatamente riportato lesioni. Per mettere in sicurezza lo stabile i vigili del fuoco sono rimasti sul posto diverse ore e una parte dello stabile risulterebbe inagibile. Sono comunque in corso accertamenti per stabilire l’esatta origine del rogo, anche se pare appunto partito dalla stufa a pallet, forse mal funzionante.