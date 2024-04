Appelli bipartisan a Governo e Orsini: "Salvare la Maserati"

"Emanuele Orsini, nuovo presidente designato di Confindustria, schieri subito il peso di Confindustria per un sostegno innovativo e forte nella battaglia per la salvezza di Maserati. Salvare Maserati significherebbe salvare l’indotto e mettere a terra il primo passo per traghettare l’automotive fuori dal pantano". Lo segnala in una nota Azione Modena, che aggiunge: "L’accordo raggiunto di recente grazie a Fim-Cisl, Uilm e Aq Cfr ha evitato la violenza dell’apertura di procedure di mobilità e trasferimenti di personale. Con la formula delle uscite volontarie incentivate Maserati ha potuto prendere tempo ma è evidente che senza Carlos Tavares al tavolo e senza risposte nette, all’incontro di metà mese presso il ministero del Made in Italy, sul varo di un piano industriale con nuovi modelli, la strada sarà ancora più in salita".

"Facciamo nostro il richiamo del vicepremier Tajani al senso di responsabilità che Stellantis deve avere con l’Italia ed aggiungiamo anche il debito morale verso Modena – dicono invece Antonio PLatis e Piergiulio Giacombazzi di Forza Italia – E’ quanto mai necessario ricordare come l’acquisizione di Maserati abbia portato un bagaglio di conoscenze e di eccellenze che i marchi francesi non avevano e, probabilmente, non hanno ancora".