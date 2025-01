Appello al Ministro per l’autoscala dei vigili del fuoco

Riflettori sempre più accesi sulla questione dell’autoscala del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi e del suo continuo dislocamento. Dopo l’interrogazione in Regione della consigliera di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti, i parlamentari del Pd Stefano Vaccari e Andrea De Maria si sono rivolti al Ministro dell’Interno Piantedosi. "E’ la seconda interrogazione che presentiamo sul punto – affermano gli esponenti Dem –. Chiediamo che iniziative il Governo intenda assumere per garantire che l’autoscala resti a Carpi, invece di essere continuamente impegnata presso altri comandi. Nel 2024 risulta che siano state messe a disposizione altre quattro autoscale nel territorio dell’Emilia-Romagna per i comandi di Bologna, Parma, Forlì e Ravenna, senza che questo abbia ridotto gli spostamenti di quella di Carpi".