L'appello dell'arcivescovo di Modena: "Diamo voce al desiderio di pace"

Modena, 15 agosto 2025. Un forte e accorato appello per la pace è stato lanciato da monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena - Nonantola e vescovo di Carpi (nonché vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana), durante la celebrazione dell'Assunzione nella Cattedrale di Carpi. La festa dell'Assunta a Carpi è particolarmente sentita ed è accompagnata da una processione per le strade del centro cittadino. “Il nostro grido per la pace è una supplica, resa ancora più intensa dalla consapevolezza che da soli non riusciamo a costruirla – ha detto l'arcivescovo nella sua omelia –. Pensavamo che la storia fosse 'maestra di vita', che i conflitti sanguinosi appartenessero al passato, che avessimo capito come ogni guerra sia pazzia e distruzione. E invece dobbiamo riconoscere che a ogni generazione ricominciamo da capo: nuovi conflitti, armi sempre più sofisticate, atrocità che pensavamo relegate ai primitivi. La pace va implorata, per poter essere costruita. Non basta sognarla, non basta declamarla, nemmeno nelle piazze: occorre invocarla. Oggi, dando voce al desiderio di pace di popoli interi che vivono il dramma della guerra armata, interpelliamo Maria Assunta, Madre del Principe della pace”. Monsignor Castellucci ha quindi pronunciato una speciale invocazione a Maria Assunta, davanti alla sacra immagine posta ai piedi dell'altare. Si è rivolto alla Madonna, “Figlia di Israele”, “Sposa di Giuseppe”, “Mamma di Gesù”, “Donna del dolore”, “Madre della Chiesa”: “Hai dato alla luce il Figlio dell'Altissimo nel luogo meno degno di lui, una mangiatoia, dentro la stalla di uno sperduto villaggio della Palestina. Ma proprio lì, dove ancor oggi abitano povertà, guerra e miseria, hai deposto un seme di pace”. E – ha concluso – “Aiutaci, Maria ad accogliere il dono dello Spirito, l'amore di Dio che porta la pace. Intercedi per noi perché ricevendo questo dono diventiamo operatori di pace”.