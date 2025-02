Appello del Pd: "Primarie per decidere il candidato"

Imbarazzo del Pd di San Prospero per la frattura nel campo di centrosinistra tra Sauro Borghi, ex sindaco che vuole tentare l’11 maggio la sua terza riconferma, e la sua ex assessora Eva Baraldi. Di quanto la scomposizione dello schieramento di centrosinistra stia lacerando il Pd lo dimostra il comunicato finale, pur approvato all’unanimità, uscito dalla riunione che il circolo locale ha tenuto lunedì sera alla presenza del commissario Simone Silvestri e del segretario provinciale Stefano Vaccari. "Il sentimento di tutti è quello dell’urgenza di una composizione di possibili fratture – si legge nella nota trasmessa da Silvestri -, rispetto alla presenza in campo di due candidature, quella di Sauro Borghi e di Eva Baraldi, che trovano entrambe apprezzamenti nella base degli iscritti del Pd. La comunità di San Prospero non ha bisogno di ulteriori lacerazioni, ma di un Pd e di un centrosinistra unito. Questo però esige la responsabilità delle persone, per una composizione, con gli strumenti della migliore politica". La ricerca di una soluzione al braccio di ferro che ooppone da due mesi i gruppi che si rifanno a Borghi e Baraldi, già lanciati in incontri elettorali separati e con nomi e loghi di liste definiti, è affidata ad una difficile, quanto improbabile mediazione per cercare di tenere unito il partito e l’ambiente progressista locale. "L’assemblea – si afferma nel documento - rivolge un appello unanime a Sauro e ad Eva, perché esercitino tutta la responsabilità e il buon senso necessari perché si eviti la divisione del centrosinistra e della coalizione, convenendo sullo svolgimento delle primarie di coalizione o in alternativa sulla condivisione di una candidatura unitaria. C’è il tempo per percorrere l’una o l’altra strada, e il dovere di farlo". Il partito è al lavoro per definire le regole di eventuali primarie.

Alberto Greco