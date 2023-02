’Appello’ di Bonaccini alla Sinistra: "Non metta in difficoltà la giunta"

Ha conquistato il 95% delle preferenze Stefano Bonaccini nel ’suo’ circolo di Campogalliano dove, ieri mattina accompagnato dalla moglie Sandra, ha votato anche lui. "Grazie a tutti", ha detto a caldo il governatore che proprio da qui, dal suo paese, è partito alla conquista della segreteria nazionale del Pd alcuni mesi fa. "Ora ci aspetta il grosso lavoro per le primarie del 26 febbraio". Ma intanto a Campogalliano ha fatto il pieno. Su 106 iscritti hanno votato in 92 così ripartiti: 87 Bonaccini, 3 Elly Schlein, 1 Paola De Micheli, 1 Gianni Cuperlo.

"In queste ultime ore il successo della nostra proposta sta ulteriormente crescendo –ha detto Bonaccini – dimostrando che c’è una spinta forte a vincere bene! Intanto grazie a tutti i nostri iscritti. Un’ottima premessa verso le primarie: nei gazebo potranno votare tutti i nostri elettori, compresi i non iscritti al Pd".

A livello nazionale "si sta andando verso i 70mila" voti nei circoli "e da ultimo avevo più di 20 punti di vantaggio. Ma l’importante, al di là di chi scelgono, è che le persone partecipino. Io credo che al termine di questa giornata e poi con la coda di Lazio e Lombardia si arriverà ai 100mila votanti e mi auguro saranno tanti di più alle primarie. Ringrazio chi mi ha scelto, siamo al 54%, è un risultato molto importante, ma l’importante è che le persone partecipino", ha detto il governatore che ieri mattina, come spesso accade, si è intrattenuto a chiacchierare con i compaesani. "Dovremo velocemente costruire un nuovo gruppo dirigente – ha aggiunto – tornare di più sul territorio. Serve un nuovo gruppo dirigente, veniamo da troppi anni di sconfitte, ed è giusto cambiare. Serve una nuova squadra molto motivata".

E a proposito dell’ultimo ’terremoto politico’ sotto la Ghirlandina, vale a dire la ’scomunica’ (a sorpresa) di Sinistra per Modena nei confronti dei suoi due assessori che la rappresentano nella giunta Muzzarelli (Andrea Bosi ai lavori pubblici e Roberta Pinelli al Welfare), Bonaccini ha commentato: "Ho letto di questa sfiducia sui giornali: mi auguro ci sia la responsabilità di evitare di mettere in difficoltà l’Amministrazione comunale di Modena perchè c’è un bravissimo sindaco, Muzzarelli, una Giunta che, a mio parere, sta lavorando bene. Non sono preoccupato per la tenuta della giunta ma queste sono questioni interne ai partiti che non mi permetto di giudicare. Quello che mi auguro è che si possa arrivare bene a fine mandato perchè il prossimo anno ci saranno le elezioni in tantissimi comuni italiani, oltre alle elezioni europee, e si voterà anche nella città dui Modena e io credo che dobbiamo tesorizzare il buon governo di Muzzarelli e della sua Amministrazione di questi anni".

L’atto di sfiducia - arrivato ieri, formalmente per divergenze sull’adozione del Pug-Piano urbanistico generale - non riguarda il sindaco, ma solo gli assessori. "Come Articolo Uno e Sinistra per Modena - è stato evidenziato in una nota nota degli alleati del Pd - confermiamo il sostegno al sindaco Muzzarelli. Tuttavia, l’adozione del nuovo Piano urbanistico generale ha certamente segnato una divaricazione in una scelta di grande rilievo programmatico per il mandato amministrativo 2019-2024".

r.m.