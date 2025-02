L’appello alle ladre dopo il furto alla farmacia comunale: “Pagate o denunciamo (con video)”

Carpi (Modena), 7 febbraio 2025 – Parte dalla Farmacia Comunale della Salute di via Peruzzi, a Carpi, un singolare appello. Destinatarie sono le due donne che nella giornata di sabato primo febbraio hanno rubato prodotti di cosmesi dagli scaffali della farmacia.

Le ladre riprese dalle telecamere della farmacia Comunale di Carpi

Le telecamere di sicurezza montate all'interno dei locali hanno immortalato l'azione furtiva di due donne, ben riconoscibili. Tuttavia, la direzione della Comunale della Salute ha deciso di concedere una possibilità di porre riparo al furto, lanciando loro un appello: "La Farmacia ha già preparato l’archivio delle immagini e dei video da consegnare all’autorità giudiziaria al momento della denuncia – scrive la Comunale –. Restiamo in attesa fino a domani alle 19.30 per ricevere il pagamento relativo ai prodotti sottratti illecitamente e non pagati. In alternativa, si procederà con la denuncia alle forze dell’ordine, corredata delle immagini del furto".