Appello per Cospito, ecco le firme modenesi

di Gianpaolo Annese

Ci sono anche 31 modenesi tra gli oltre 5mila firmatari in Italia dell’appello ‘Cospito non deve morire’ indirizzata al ministero della Giustizia e all’amministrazione penitenziaria. Alfredo Cospito è rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari impegnato in uno sciopero della fame da 108 giorni. E’ detenuto al ‘carcere duro’ dal maggio per una condanna a 20 anni di reclusione per avere promosso e diretto la Federazione Anarchica Informale (considerata associazione con finalità di terrorismo) e per alcuni attentati. Non ha possibilità di corrispondenza, è sottoposto a diminuzione dell’aria a due ore trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri e alla riduzione della socialità a una sola ora al giorno in una saletta assieme a tre detenuti. Per protestare contro l’applicazione di tale regime e contro l’ergastolo ostativo, il 20 ottobre scorso Cospito ha iniziato uno sciopero della fame. Tra i firmatati modenesi pensionati, medici, docenti, semplici cittadini, gruppi musicali come la Banda POPolare dell’Emilia Rossa. La dottoressa Maria Grazia Catellani per esempio premette di non intendere entrare "nel merito delle sue responsabilità, ho firmato per rimarcare il mio no contro il 41 bis considerato ‘tortura’ dall’Unione europea. E’ una battaglia a tutela di tutti non solo di Cospito". Anche Alice Miglioli, componente del comitato ‘Verità e giustizia per la strage del carcere di Modena’ spiega di aver sottoscritto il testo dicendosi "da sempre contraria a quel dispositivo di tortura che è il 41 bis. Ringraziamo Alfredo che ci ha messo il corpo non per se stesso, ma è una scelta politica di umanità". Rispetto all’obiezione che l’abolizione del 41 bis è invocata anche dalla criminalità organizzata, Miglioli fa notare come "la lotta alla mafia non si può limitare solo alle misure repressive. Occorre attivare un processo di reinserimento sociale di chi vive nelle periferie". Per l’avvocato Fausto Gianelli che parla anche a nome dei Giuristi democratici, "è preoccupante vedere come la misura del cosiddetto ’carcere duro’, cioè il regime previsto dall’art 41 bis , introdotta in via del tutto eccezionale per limitare le possibilità dei boss mafiosi di continuare il loro potere sulle associazioni criminali di provenienza, stia diventando un regime applicato , come nel caso di Cospito, a detenuti del tutto estranei a questa situazione. La finalità di impedire le comunicazioni tra detenuti che abbiano avuto posizioni apicali in determinate associazioni criminali e le associazioni medesime ancora operanti all’esterno è assolutamente condivisibile, ma non è condivisibile che l’unico strumento sia la sospensione, per quelle persone, delle regole (e delle garanzie) del trattamento penitenziario (‘chè questo è il 41 bis) giungendo a vere e propie vessazioni (l’impossibilità di appendere la foto dei genitori in cella, la limitazione nell’uso di carta igienica o dei libri da leggere, eccetera). Lo Stato è in grado di impedire i contatti tra il detenuto e l’associazione mafiosa di appartenenza all’esterno senza dover ricorrere a trattamenti inumani e degradanti".