Appendice benefica per la sagra del tortellino

La gran kermesse del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia conclusa ufficialmente domenica ha avuto un ultimo colpo di coda con una cena di beneficenza che si è svolta lunedì sera. L’evento è stato organizzato dalla Società San Nicola, che a cui fa capo la sagra del tortellino, in collaborazione con i Lions Club di Castelfranco Emilia Nonantola, Modena Host e Modena Estense. Sono stati raccolti 7400 euro che saranno devoluti per collaborare all’acquisto di una apparecchiatura medica da inserire su un’auto del 118 che copre i soccorsi nell’area di Castelfranco e Sorbara e per contribuire all’invio di un’autolettiga in Tanzania. Come hanno spiegato il presidente della San Nicola (che si è fatta carico delle spese vive della cena) Gianni Degli Angeli e il sindaco Giovanni Gargano, presenti alla serata, altre donazioni sono in arrivo e andranno ad aggiungersi al contributo già raccolto con la conviviale a base di tortellini. Hanno egregiamente servito a tavola i ragazzi dell’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia.