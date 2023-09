"Appennino, feste e riti raccontano chi siamo"

É in libreria ‘L’eredità del Frignano. Viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna’ per Damster edizioni. La presentazione è in programma il 14 ottobre (ore 16) al Castello di Montecuccolo. In anteprima per il Carlino ne parla Daniela Ori, presidente dell’Associazione di scrittori ‘I Semi Neri’ che ha curato il volume. "Siamo i discendenti dei sopravvissuti alle battaglie, alle epidemie, alle vicende accadute agli uomini e alle donne che hanno abitato la terra che calpestiamo" spiega. Liguri, Celti, Romani, Longobardi, Franchi… sono tutti passati sull’Appennino. Che cosa hanno lasciato? Il saggio ripercorre la storia di un territorio pieno di tradizioni, tramandate da generazioni e arrivate fino a noi.

Da cosa nasce l’idea di questo studio?

"Dalla volontà di raccogliere in un unico volume le ricerche che abbiamo fatto negli anni in preparazione alla scrittura dei nostri romanzi e racconti. A dicembre scorso siamo stati invitati alla Biblioteca di Pavullo per raccontare come nascono i nostri libri e, in quell’occasione, abbiamo parlato di alcune ricerche relative alle feste e alle tradizioni del Frignano. Da lì è scaturita la voglia di ricavarne un saggio. Il gruppo di scrittori è composto da me, Gabriele Sorrentino, Daniele Biagioni e Marco Panini. I primi capitoli contengono in sintesi la Storia dei popoli che si sono succeduti nel Frignano. Poi abbiamo trattato fenomeni e aspetti antropologici che consentono di comprendere come si siano radicate feste e tradizioni sul territorio. Per esempio: quali sono le origini della Candelora? E il significato del Carnevale? Come mai per Halloween è diffusa la tradizione di mascherarsi? Perché a Natale ci scambiamo doni e addobbiamo di luci un abete? Un saggio che si legge come un romanzo e accompagna il lettore nella conoscenza delle nostre radici più profonde".

Che eredità ci hanno lasciato i popoli passati sull’Appennino?

"Un patrimonio immenso. Siamo circondati da usanze, tradizioni e modi di dire e fare frutto di abitudini e riti di popoli che hanno vissuto prima di noi. Il passato non è scomparso ma si è modificato e vive nella cultura attuale. La scoperta più bella è aver compreso quello che diceva il professor Giovanni Santini, mio docente all’Università, ovvero che ‘della storia non si perde nulla, ma tutto si trasforma’. I riti, i miti, le tradizioni, le parole, le usanze sono presenti nelle feste che celebriamo. Se ci guardiamo allo specchio possiamo immaginare come erano, anche fisicamente, i nostri avi, perché nei nostri volti ci sono i colori dei nostri predecessori e nei nostri caratteri possiamo trovare qualcosa di chi ha vissuto, gioito e sofferto prima di noi. La Storia è un concetto vivo".

Il Frignano è ‘geloso’ delle sue tradizioni. Basta pensare alle ‘tigelle’... il suo ‘isolamento’ ha contribuito a conservarle?

"Attenzione a chiamare ’tigelle’ quelle che invece sono le ’crescentine’. La tigella è lo strumento, la crescentina ciò che si mangia. Con massimo gusto peraltro! Se osi sbagliare davanti ai Frignanesi, rischi di sollevare un esercito di rivoltosi che non si lasceranno soggiogare come i Ligures Friniates dai Romani. Ma questa è Storia, mentre l’orgoglio dei montanari è realtà. E anche la fermezza nel mantenere forti le proprie tradizioni. Non si tratta del frutto di un isolamento ma di una volontà radicata nei cuori di questa gente di voler conservare una propria identità e mantenere viva un’eredità straordinaria. Pure io ho radici frignanesi, da parte paterna".

Cosa insegnano queste storie?

"Vorremmo generare curiosità. Speriamo che il lettore si abitui a vedere che dietro a una festa c’è una spiegazione, dietro al nome di un borgo un episodio storico. Siamo tutti in viaggio su questa terra. Possa la Storia aiutarci a capire chi siamo e a proseguire il viaggio".

Matteo Giannacco