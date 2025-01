Appennino modenese al freddo e al buio, la provincia diffida Enel: “Inaccettabile”

Modena, 3 gennaio 2024 – La situazione pare insostenibile in alcune zone appenniniche della provincia di Modena è diventata insostenibile al freddo e al buio. La Provincia ha deciso di inviare una diffida ad Enel.

"Da ieri riceviamo segnalazioni di cittadini e attività commerciali che si trovano senza corrente elettrica, in condizioni di isolamento e al freddo", ha dichiarato il presidente della provincia Fabio Braglia. "Questa situazione è inaccettabile e richiede un intervento immediato ed efficace da parte di Enel".

Le zone più colpite dai blackout sembrano essere quelle di Palagano e Boccassuolo, dove l'assenza di energia elettrica sta creando non pochi disagi alla popolazione. Le basse temperature, unite all'impossibilità di riscaldare gli ambienti, stanno mettendo a dura prova la resistenza di molti cittadini, soprattutto i più anziani.

"È fondamentale che Enel intervenga con la massima urgenza per ripristinare l'erogazione elettrica e garantire un servizio essenziale alla comunità", ha sottolineato Braglia. "Non possiamo permettere che interi territori restino al buio e al freddo, soprattutto in questo periodo dell'anno".

La Provincia di Modena ha deciso quindi di agire legalmente per tutelare i diritti dei cittadini e per costringere Enel ad adempiere ai propri obblighi contrattuali. La diffida verso l'azienda di erogazione energetica rappresenta un primo passo in questa direzione.