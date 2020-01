Modena, 10 gennaio 2020 - Arriva un Sos dai gestori degli impianti di risalita dell'Appennino emiliano e dalle Prealpi per la carenza di neve che caratterizza questo primo capitolo dell'inverno, anche se in alcune stazioni sciistiche come il Monte Cimone e l'Abetone, la neve artificiale consente di mantenere aperte parte delle piste.

Dice Luigi Quattrini, presidente Federfuni Emilia Romagna: "Molte stazioni sciistiche dell’Appennino e delle Prealpi potranno sopravvivere solo grazie ad un intervento immediato e forte da parte del Governo, del Parlamento e degli Enti locali. Buona parte delle Stazioni Appenniniche a partire dalla Liguria fino alla Calabria sono chiuse per mancanza di precipitazioni nevose. Nelle località più attrezzate come Cimone, Abetone e alcune dell’Appennino Abruzzese nonostante l’enorme impegno per innevare le piste l’affluenza sugli impianti non è stata sufficiente per coprire le spese. I nostri sforzi hanno in parte consentito di mitigare le ricadute negative di questa anomala situazione sulle altre categorie economiche che hanno potuto invece godere, in ogni caso, di una forte presenza turistica che ha trovato in parte risposta alle proprie aspettative grazie al nostro lavoro ed in parte grazie alle belle giornate che hanno consentito lo svolgimento di attività complementari alle nostre, quali: passeggiate, trekking, nordic walking, gastronomia".

Una delle richieste specifiche è un piano di aiuti per le località montane sotto i 2mila metri. Secondo Federfuni è però ormai un dato assodato che il volano degli impianti di risalita è fondamentale per far sì che l’intera economia montana possa continuare ad esistere e il turismo possa essere attratto da questo territorio che rappresenta il 35,2%, del totale del territorio dell’Italia; in particolare dei 10.611.208 HA di territorio montano il 53% è distribuito lungo tutto l’Appennino. Gli imprenditori della montagna chiedono quindi un intervento del governo e delle istituzioni locali per far fronte ad una situazione di oggettiva difficoltà. Oggi, dove la montagna è viva e popolata, grazie al turismo e principalmente al turismo bianco, non esistono dissesti idrogeologici. Anche grazie all’attività delle stazioni sciistiche oggi circa 15.000 persone possono trovare una risposta alle proprie esigenze economiche attraverso l’occupazione garantita dal turismo invernale ed estivo, di queste circa 2000 sono assunte direttamente dalle Aziende di risalita. Federfuni ha fatto partire richieste di d’incontro ai vari livelli istituzionali: dal Presidente del Consiglio, ai Ministri competenti.

