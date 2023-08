Appennino, tre incidenti in una sola notte

Notte da dimenticare quella tra giovedì e venerdì sulle strade dell’Appennino, segnate da ben tre incidenti spaventosi, fortunatamente senza feriti gravi. L’Autosoccorso Pavullese Covili è stato impegnato su più fronti praticamente per tutta la notte. Il primo incidente è avvenuto verso le 20.30 di giovedì a Pavullo, nel tornante che precede la pieve di Monteobizzo venendo da Verica: una Fiat Panda azzurra, condotta da una ragazza di 19 anni di Serramazzoni, è uscita di strada dal lato del monte della Campana, abbattendo un palo della luce e ribaltandosi. A bordo c’era anche un’altra ragazza; entrambe - dopo il trasporto in ambulanza all’ospedale di Baggiovara - non avrebbero riportato gravi traumi e sarebbero state dimesse dal pronto soccorso. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Più tardi, tra le 2 e le 3, a Cadagnolo di Pievepelago la scena della Panda si è ripetuta, con una Volkswagen Golf che è uscita di strada. Secondo indiscrezioni, il conducente (un ragazzo toscano) ne sarebbe uscito illeso e, tra le cause, si sarebbe ipotizzato il colpo di sonno. Un ultima vicenda ha poi riguardato un’altra Fiat Panda, questa volta nera. Verso le 4, sulla strada che da Vesale porta a Rocchetta di Sestola, una ragazza di 29 anni residente in pianura è uscita improvvisamente di strada lato monte poco prima dell’incrocio con via Sasso Bianco, a scendere. La dinamica, in questo caso, è stata ancora più spaventosa, perché l’auto ha centrato un grande masso: nonostante il parabrezza completamente distrutto, la conducente è uscita illesa.

r. p.