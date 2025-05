Appennino trionfa 3-0 sull'Athletic Club e conquista la Prima categoria

APPENNINO 3 ATHLETIC CLUB 0

APPENNINO: Verati, Gelsi D., Dozzi, Mazzetti, Corvino, Malavolti M. (Preci), Focci, Galati (Passeri (Osaretin), Puzone, Ghisellini (Lise). A disp. Milani, Leka, Malavolti N., Romagnoli, Gelsi B.. All. Gentilini

ATHLETIC CLUB: Cinotti, Ruggiero, Bovanini, Casalini, Righi (Degli Angeli), Blandamura, Galofaro, Ciarallo (Bianco), Landini, Frau, Monnolo. A disp. Roveran, Mattarozzi, Fogazzi, Esposito. All. Cavina

Arbitro: Elfaribi di Firenze

Reti: 20’ e 44’ Corvino, 87’ Romagnoli.

Note: ammoniti Mazzetti, Corvino e Righi

Con un netto 3-0 sull’Athletic Club l’Appennino corona il suo grande campionato e vince la Seconda "I" mantenendo il +1 sulla Libertas Ghepard, pure vincente 2-0 sul Pioppe, conquistando il salto in Prima categoria. Partita in pieno controllo dei rossoblù, che passano in vantaggio al 20’ e raddoppiano al 44’ sempre su iniziativa di Corvino: il primo è un tiro da fuori velenoso che spiazza Cinotti, il secondo arriva da calcio d’angolo, dove la difesa ospite viene colta impreparata. Nel secondo tempo l’Appennino è in pieno controllo e chiude definitivamente in conti a pochi minuti dal triplice fischio con il gol di Romagnoli che fa cominciare la festa a Montese.