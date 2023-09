Applausi, emozioni ed eventi Campionato di volo: un trionfo

È stato un finale di grandi emozioni, con un verdetto in bilico per oltre un’ora e mezza. Ma alla fine l’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix ha il suo campione dei campioni: a portarsi a casa il titolo tanto ambito è il tedesco Stefan Langer, che dopo avere tenuto la testa della classifica generale dall’inizio della manifestazione, si conferma primo con 19 punti complessivi, nonostante il vincitore di giornata sia stato il connazionale Hermann Leucker (secondo l’italiano Gostner, terzo il polacco Sawczuk) e Langer sia arrivato soltanto nono, ultima posizione utile per aggiudicarsi un punto. Insomma, una conclusione ‘thriller’ che per lunghi tratti di gara – su un percorso di quasi 250 chilometri – ha visto svariati cambi di fronte.

Nove i piloti che alla partenza erano in corsa per laurearsi campioni e da subito la gara si è rivelata emozionante e assolutamente non scontata, con continui avvicendamenti in testa, prima Kawa, poi l’italiano Sironi e ancora Langer, che poi però ha perso posizioni, costretto a scendere di latitudine col suo aliante. Nonostante le difficoltà, però, Langer è rimasto in scia al gruppo dei primi, riuscendo a piazzarsi in zona punti per un soffio. Dopo la conclusione della sfida, il risultato finale è rimasto in bilico a lungo, con un’attenta analisi da parte della FAI delle varie penalità da assegnare ai piloti. Così, solo dopo oltre un’ora e mezza col fiato sospeso, è arrivata l’ufficialità sul titolo. Vicecampione del mondo è l’olandese Erik Borgmann, terzo nella classifica generale il tedesco Hermann Leucker. Quinto assoluto l’italiano Alberto Sironi.

I 19 piloti in gara, compreso il vincitore Langer, sono stati protagonisti in serata della cerimonia di chiusura del Mondiale in piazza Montecuccoli. Il pubblico ha a lungo applaudito gli assi del cielo in una serata all’insegna di premi, ringraziamenti e momenti musicali.