Applicato il decreto Caivano. Risse e rapine, avviso orale per sei minori pericolosi

Se ne parla da mesi, ormai poiché rappresenta a tutti gli effetti un allarme sociale ma anche una sorta di ‘fallimento’ della società tutta se si pensa che le nuove generazioni sempre più manifestano disagi difficili da gestire.

Parliamo delle aggregazioni giovanili violente e, soprattutto, di minori ritenuti socialmente pericolosi. Per combattere il fenomeno la Questura è scesa in campo con il recentissimo e cosiddetto Decreto Caivano, che punta a reprimere i fenomeni violenti delle baby gang e l’abbandono scolastico, introducendo un inasprimento delle sanzioni nei casi di spaccio e l’arresto in flagranza.

Il decreto, divenuto legge, estende infatti l’applicazione delle misure, tra cui il daspo urbano, a soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. E così è stato per sei minori non accompagnati che si sono resi autori di rapine e risse avvenute in città negli ultimi mesi.

All’esito dell’istruttoria della divisione anticrimine, infatti il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti dei minorenni in questione. Si tratta in particolare di due 17enni, di nazionalità tunisina e pakistana, coinvolti il 25 settembre scorso in una rissa tra minori.

Parliamo del violento diverbio esploso tra gruppi ‘rivali’, ovvero tunisini e pachistani all’interno di una comunità di accoglienza: si era reso necessario infatti l’intervento delle Volanti proprio per ‘contenere’ i comportanti aggressivi dei ragazzini. Destinatari del provvedimento, poi, tre italiani, un 14enne e due 16enni, indagati per una rapina ai danni di un altro minore, avvenuta l’8 novembre scorso in via Molza, nei pressi della stazione delle autocorriere dove sono sempre di più, purtroppo, gli episodi di violenza tra ragazzini.

Divieto di accesso agli esercizi pubblici e avviso orale infine per un altro minore straniero non accompagnato di origine tunisina di soli 15 anni.

Il ragazzino è ritenuto uno degli autori della violenta rapina avvenuta l’8 novembre scorso in via Gallucci, nei pressi di Corso Adriano. In quell’occasione un giovane era stato aggredito dal noto branco e rapinato del telefonino. La vittima aveva raggiunto il gruppo di minori chiedendo di poter riavere indietro il cellulare ma a quel punto era stato spintonato e gettato a terra. Qualche giorno prima un altro 17enne era stato malmenato e rapinato in centro storico, sempre nei pressi di via Gallucci.

E’ una delle prime volte che la Questura adotta il decreto Caivano, dopo il primo avviso orale emesso lo scorso settembre nei confronti di due minorenni protagonisti di un’altra rissa all’interno di una struttura di accoglienza. L’atto – una sorta di ’ammonimento’ – viene comunicato, come previsto dalla normativa, alla presenza di un genitore o di un esercente la responsabilità genitoriale.

Proprio i minori sono oggetto – insieme alla riqualificazione della stazione piccola – di una variazione di bilancio approvata con procedura d’urgenza dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza. La variazione, che dovrà poi essere ratificata dal Consiglio comunale, prevede anche, in parte corrente, i finanziamenti ministeriali aggiuntivi per il progetto Sai che riguarda l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: si tratta di quasi 42 mila euro per il 2023 e di 226 mila euro per il prossimo anno, rispetto all’importato annuale programmato di un milione e 724 mila euro a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami).

Queste risorse vengono utilizzate per le attività di accoglienza integrata che prevedono anche il servizio di mediazione linguistico – culturale, l’orientamento e l’accesso ai servizi del territorio, l’insegnamento della lingua italiana e l’inserimento scolastico, l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, l’orientamento e l’accompagnamento legale, la tutela psico – socio – sanitaria, l’attività di sostegno agli affidamenti famigliari, i servizi destinati a sostenere e ad accompagnare il minore verso l’autonomia. Ovvero, misure di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa, e attività che favoriscono un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti.