Apprendista addetto alle macchine di stampa

Il Centro per l’Impiego di Sassuolo segnala che un’azienda di produzione operante nel settore carta ha avviato la ricerca di 1 apprendista operaio/a addetto macchine stampa. La persona che verrà assunta verrà impiegata per l’inserimento di file di stampa in software dedicato, per l’attrezzaggio manuale dei macchinari, per l’utilizzo stampa digitale ad alta definizione, per la rifinitura delle carte con utilizzo taglierina automatizzata comandata attraverso tablet dedicato e per l’imballaggio, inscatolamento ed inserimento dati per spedizione. A quanti/e intendono candidarsi si fa presente che è richiesta una buona conoscenza riguardo all’utilizzo del pc. Le persone interessate dovranno avere un’età inferiore a 29 anni per contratto di apprendistato. L’orario di lavoro è spezzato: al mattino 8-13 e al pomeriggio 14-18. Domande entro il 10/04/2024 tramite www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.