Apprendista venditore per un’azienda di carni

Il Centro Impiego Vignola ha avviato la ricerca per conto di una importante azienda di carni sita in Castelnuovo Rangone di 1 apprendista da inserire nell’ufficio commerciale e per mansioni di back office che si occupi, dopo un periodo formativo iniziale, sia di una parte di back office (inserimento e gestione ordini, gestione clienti, predisposizione contratti) sia di vendita commerciale (individuazione potenziali clienti, rapporto durante e post-vendita). La persona da assumere dovrà avere massimo 29 anni ed è indispensabile sia automunitoa, possieda conoscenza del pacchetto office e abbia un carattere predisposto alla vendita. Sarà valutata come preferenziale una esperienza pregressa maturata in una macelleria e il possesso di un diplomalaurea in ambito commerciale eo settore alimentare. L’orario di lavoro è a tempo pieno. Le domande vanno inviate entro il 28 settembre 2023 a [email protected] o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe