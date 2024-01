Approvata la mozione a Formigine

Dopo tante discussioni, è stata infine approvata la mozione sulla circolazione nei parchi rurali, con particolare riferimento ai percorsi ciclabili turistici e al cammino religioso "Romea Imperiale Germanica" che attraversa le campagne formiginesi. La mozione in merito richiede – solo per le strade rurali già attualmente così regolamentate – di estendere la durata temporale dei limiti di velocità a 30 km/h a tutti i 12 mesi dell’anno per l’intera settimana. Non è previsto dalla mozione approvata l’abbassamento dei limiti in nuove strade. "In Italia ci sono venti cammini religiosi riconosciuti dal ministero del turismo, fra cui quello della via Romea Germanica Imperiale – spiega l’assesore Bizzini –. Considerato che a dicembre si inaugurerà l’Anno Santo per il Giubileo 2025 desideriamo farci trovare pronti. La mozione approvata oggi riguarda solo questo progetto, nient’altro".