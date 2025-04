Approvato il bilancio consuntivo. Tariffe, ancora invariata la Tari

Nel corso dell’ultima riunione il consiglio comunale di Formigine ha approvato il bilancio consuntivo 2024 del Comune e della società patrimoniale ad esso collegata. La spesa corrente complessiva si è assestata a 56 milioni di euro, mentre le somme impegnate nell’anno appena trascorso in quota piano investimenti hanno raggiunto i 7 milioni di euro.

Con questa ‘manovra’, approvata dal consiglio, l’indebitamento risulta sceso ulteriormente dell’11 per cento rispetto all’esercizio precedente fino ai 22,5 milioni di euro. Contestualmente il patrimonio ha accresciuto il suo valore fino a 226,4 milioni di euro, con un aumento del 3 per cento.

Una contestuale variazione di bilancio, discussa e approvata dal consiglio, ha poi aggiunto 780 mila euro di nuove risorse prevalentemente dedicate alla manutenzione del territorio, in particolare aumentando le risorse per gli asfalti e per il potenziamento della rete di videosorveglianza. Approvate anche tariffe e agevolazioni Tari, che rimangono invariate senza aumenti per il decimo anno consecutivo e di conseguenza al di sotto dei livelli del 2014.

s.f.