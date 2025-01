Appuntamento a San Cesario con ’I saggi’

Oggi alle 9,30, nella sala consiliare di Villa Boschetti, il Comune di san Cesario ha organizzato, in collaborazione con Ausl, la presentazione del volume ’I saggi. Invecchiare bene nella comunità. Un centro ordinatore comunitario per l’invecchiamento attivo’. "Sarà una giornata importante – ha commentato il sindaco, Francesco Zuffi – per San Cesario e la nostra comunità. Sarà il momento per una riflessione approfondita sull’esperienza innovativa del nostro centro socio-aggregativo ’I saggi’, da anni punto di riferimento per San Cesario, e non solo, per la capacità di proporre attività e azioni in favore degli anziani e organizzare percorsi per il benessere della comunità e l’invecchiamento attivo". Al termine della presentazione sarà organizzato un rinfresco nella ex serra di Villa Boschetti.

m.ped.