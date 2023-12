Appuntamento col gusto. La quarta edizione di "Cioccolamberto"

Venerdì, sabato e domenica si svolgerà in centro storico a Spilamberto la quarta edizione di "Cioccolamberto", iniziativa a cura dell’associazione di commercianti Le Botteghe di Messer Filippo, con il patrocinio del Comune. L’evento, che vede la forte partecipazione di Lapam Confartigianato, vedrà appunto il cioccolato come assoluto protagonista, presente in degustazioni, mercatini e creazioni originali. "Ritorna un evento – dichiarano l’assessora al Commercio Stefania Babiloni e il sindaco Umberto Costantini – che riteniamo importante sia per l’economia, sia per il senso di comunità di Spilamberto. La manifestazione si inserisce all’interno di un calendario ricchissimo di iniziative natalizie, che vanno dai cori alla mostra dei presepi, dagli spettacoli al mercatino, fino a tutta una serie di proposte dedicate ai più piccoli. Anche in questa edizione ci sarà uno spazio completamente dedicato alla promozione dell’Amaretto di Spilamberto, prodotto di eccellenza del nostro territorio, che come amministrazione vogliamo valorizzare, e per questo ringraziamo Lapam che sarà la vera sostenitrice e promotrice dell’evento "Amaretto". Insomma, un weekend assolutamente da non perdere, in un’atmosfera già natalizia". "Come associazione siamo ben lieti di poter riproporre con il Comune un appuntamento ormai sentito da tutta la cittadinanza – sottolinea Angelica Martina, responsabile sede Lapam Confartigianato di Spilamberto –. Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa che dà valore e prestigio al nostro territorio".

m.ped.