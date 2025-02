Appuntamento domani in edicola con ’Sassuolo da vivere’

Imprenditrice e regista, Art Director di un brand di eccellenza come Laminam, poi fondatrice di ‘Scarabeo Entertainment’, casa di produzione cinematografica indipendente, e del ‘Cineporto dell Emilia Romagna’ primo polo del cinema privato in Regione. Alessandra Stefani si racconta a ‘Sassuolo da vivere’, l’ inserto mensile in uscita domani che racconta il quotidiano della capitale del distretto ceramico. Dalla cultura, con il ‘Carani Jazz Festival’ che lo storico teatro sassolese ospiterà a marzo all’economia, fino all’associazionismo e al volontariato, con un interessante focus su una manifestazione – la Coppa Ruffini, ospitata dal Palapaganelli – che ha visto 15 scuole del distretto e poco meno di 200 studenti sfidarsi tra di loro su chi fosse più bravo a risolvere problemi di matematica.