Apre la Bottega del Tortellante. Lo chef Bottura: "Qui ti senti ricco Questa ’famiglia’ è un esempio"

Dove i sogni sono diventati realtà. In quell’angolo della città dove è stato realizzato ciò che per tanti era impossibile i progetti continuano a crescere, garantendo un futuro a tanti giovani che ieri hanno espresso passione e amore ma anche tante competenze. Ha inaugurato ieri in via Borelli la Bottega del Tortellante: un nuovo capitolo nell’inclusione delle persone con autismo. Il nuovo punto vendita e degustazione ha aperto a fianco del laboratorio dove lavorano con profitto giovani adulti con autismo. Un’inaugurazione speciale in una giornata speciale: il compleanno di Charlie, il figlio dello chef Massimo Bottura, figura fondamentale all’interno del progetto. A tagliare il nastro, alla presenza del sindaco, dell’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, di Erika Coppelli, presidente dell’Associazione e mamma di Filippo e ovviamente dello chef e della moglie, Lara Gilmore è stata proprio Charlie. "Siamo entusiasti, questi sono i momenti più emozionanti, più profondi. Tre giorni fa ero a New York, dove abbiamo aperto il refettorio – ha sottolineato Bottura – e due ore prima ero insieme a tutti i capi di Stato e due ore dopo agli ultimi del mondo, abbandonati a loro stessi e li vedevi negli occhi e vedevi la felicità, la gioia. Quando entri in questi posti, che noi abbiamo supportato dal primo giorno, con tutta la Francescana ti senti arricchito. Siamo una famiglia, la famiglia della Francescana è una famiglia che continua ad allargarsi e a diventare un esempio a livello mondiale. Questi ragazzi ci insegnano tutti i giorni che quando ti impegni, ti metti nella quotidianità in discussione e imposti la tua vita col duro lavoro e un pochino di talento, puoi tagliare un nastro con una forbice che non taglia o piegare un tortellino, che sia bello o brutto ma è sempre il più buono del mondo".

"Un altro passo in avanti per il tortellante, l’apertura della bottega – ha sottolineato Erika Coppelli – abbiamo il laboratorio , la palestra di autonomia e adesso altri due nuovi spazi, la bottega, ovvero uno spazio di inclusione verso la cittadinanza, che porta i nostri ragazzi a confrontarsi quotidianamente con quello che diventerà il consumatore. Si troveranno i tortellini che confezionano insieme alle nonne ma anche le materie prime che sono all’interno del tortellino". Lara Gilmore, nell’esporre la bellissima torta preparata per l’occasione ha spiegato: "E’ il compleanno di Charlie, i suoi 23 anni ma anche una speranza, ci auguriamo, 23 anni e di più del tortellante a Modena che ci ha accolto con questa idea meravigliosa di mettere insieme gruppi di giovani ragazzi affetti da autismo e queste bellissime terze età che hanno voglia di fare pasta e stare insieme".

L’assessore Donini ha spiegato di aver trascorso una giornata al Tortellante: "Ho visto il lavoro dei ragazzi, questa bellissima relazione con le persone di altra generazione e ho visto anche le palestre dell’autonomia che sono molto importanti per cominciare a svolgere un percorso sempre più indipendente e familiare. Ho visto una realtà che ha un futuro e abbiamo cominciato, con l’Ausl, a costruire questo percorso terapeutico non solo per i minori ma anche per gli adulti cercando di discutere la destinazione dei fondi, anche europei".