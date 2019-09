ANCHE a Carpi c’è un nuovo modo di salutare i propri cari: ieri pomeriggio in via Lenin 9 ha inaugurata Terracielo Funeral Home Carpi, una casa del commiato che ripropone la formula già sperimentata con successo a Modena e Mirandola. Il regista è sempre lo stesso, un veterano, professionista del settore da quasi 50 anni: Gianni Gibellini (nella foto con la famiglia), presidente nazionale di EFI - Eccellenza Funeraria Italiana e Amministratore delegato e socio di Cofim S.p.A., azienda con 35 dipendenti con sede a Modena....

ANCHE a Carpi c’è un nuovo modo di salutare i propri cari: ieri pomeriggio in via Lenin 9 ha inaugurata Terracielo Funeral Home Carpi, una casa del commiato che ripropone la formula già sperimentata con successo a Modena e Mirandola. Il regista è sempre lo stesso, un veterano, professionista del settore da quasi 50 anni: Gianni Gibellini (nella foto con la famiglia), presidente nazionale di EFI - Eccellenza Funeraria Italiana e Amministratore delegato e socio di Cofim S.p.A., azienda con 35 dipendenti con sede a Modena. Anche l’obiettivo non cambia: «Terracielo, a Carpi come a Modena e Mirandola, nasce per offrire a tutti, secondo i mezzi di ciascuno, la possibilità di esaudire le esigenze concrete che si presentano in occasione di un lutto». Perché proprio a Carpi? «Perché con i suoi oltre 70 mila abitanti è una vera città a tutti gli effetti, anzi la definirei una “piccola capitale”. Non solo per la bellezza della sua piazza Martiri, ma anche capitale del lavoro, prima con le cooperative e poi con il fiorire delle piccole e medie imprese, è stata un tassello determinate nello sviluppo socioeconomico della nostra terra. Una realtà del genere merita servizi innovativi anche in un settore come il nostro». Con un investimento di circa 2.8 milioni di euro Gianni Gibellini è riuscito a dare vita a questa terza casa funeraria dopo quella inaugurata a Modena nel 2011 e quella aperta a Mirandola nel 2015: «E’ stata una scelta coraggiosa e un investimento di risorse notevole ma ne valeva la pena: creeremo occupazione e daremo a tutti i cittadini la possibilità di accedere a servizi di alto livello al prezzo di un funerale “normale”». Sala dei carpini, Sala del mare, Sala dei campi, Sala della aurora, Sala del tramonto e Sala del cielo: sono questi gli evocativi nomi delle sei sale del commiato che saranno a disposizione dei cittadini che lo vorranno. La struttura mette a disposizione dei propri clienti un luogo in cui poter trasferire ed esporre il defunto prima del funerale: una pratica molto utile, ad esempio, quando si abbia bisogno di tempo per organizzare la cerimonia (la salma può essere adeguatamente conservata a Terracielo anche per diversi giorni), quando si desideri che il proprio caro possa essere esposto alle visite in un luogo adeguato, nel caso in cui l’abitazione risulti inadatta, o comunque in un luogo più decoroso e accogliente rispetto a molte delle camere ardenti delle strutture sanitarie. Terracielo Carpi si estende su una superficie di circa mille metri quadri su due piani. E’ divisa in spazi separati e accoglienti, ampi e ben arredati, per consentire di dare con grande dignità l’estremo saluto ai propri cari.