In occasione delle commemorazioni per il "Giorno del Ricordo", il municipio di Castelvetro ospiterà da martedì prossimo e fino al 24 febbraio la mostra "Profughi nel silenzio, la vicenda del Villaggio San Marco 1954-1970".

Il 16 febbraio ci sarà la visita guidata alla mostra per le scuole secondarie di primo grado di Castelvetro. L’esposizione è realizzata attraverso la raccolta di materiale documentario e iconografico dell’esodo giuliano-dalmata, dall’arrivo dei profughi in Italia alla loro permanenza nel tessuto locale con una particolare focalizzazione sull’esperienza del Villaggio San Marco, aperto nell’ex Campo di concentramento di Fossoli a partire dal 1954 e rimasto attivo per quasi 17 anni.

m.ped.