Apre la sartoria della rinascita : "Aiuto donne in fuga dalla guerra"

Disegnare la bellezza per provare a dimenticare i traumi della guerra, ideare una giacca per riscattare una vita di sacrifici. Roksolana Mochan, originaria dell’Ucraina, in Italia da 28 anni (da 14 ha ottenuto la cittadinanza), inaugura sabato alle 15 in viale Tassoni un Atelier di sartoria nella quale lavoreranno tre donne ucraine con figli piccoli, due delle quali in fuga dalla guerra. "Mi sono laureata a Leopoli in Belle arti – racconta Mochan – ho svolto lavori umili quando sono arrivata in Italia e poi da 12 anni a questa parte attività nei negozi di sartoria, studiando all’istituto di moda Burgo di Milano e collaborando per sei anni con Pier Calandri di Torino, protagonista dell’alta moda e autore di cartamodelli per Armani, Hermes e Valentino".

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, la sua mission ha assunto una piega più sociale. "Ci siamo occupati di organizzare corsi di doposcuola alla Casa delle Culture di Modena in via Wiligelmo ospitando, con il sostegno della Croce blu, 115 bambini, dai 4 ai 16, alcuni arrivati sul territorio con le mamme, altri completamente orfani". Sono stati seguiti in tutte le materie, la storia, l’inglese, la geografia, il disegno artistico: "Ci vediamo la domenica mattina, abbiamo anche organizzato una masterclass. È un bel gruppo, sono entusiasta". Frequentando queste famiglie provate dalla guerra, empatizzando naturalmente con le storie delle connazionali, Roksolana ha avuto l’idea di consentire ad alcune di loro di investire sulla propria formazione per ritrovare il futuro. "Mi sono resa conto che, pur avendo tanta voglia di lavorare, per molte di loro è difficile trovare una collocazione, soprattutto per chi vuole diventare mamma. Chi ha bisogno di metà giornata per accudire i figli, chi necessita di uscire alle 16. Le condizioni di chi è in età per avere figli ed è sola non sono ben viste sul lavoro". Così ha voluto allestire una realtà economica a misura delle donne.

"Partiremo con tre persone e poi, chissà, se le cose andranno bene si potrà ampliare". Roksolana d’altronde ha una clientela fidelizzata come base di partenza e tanto know how da trasferire. "Sono designer, stilista, so disegnare campioni attraverso il ricamo e dipingo anche sul tessuto, una tipologia di prodotto molto richiesta". L’anno scorso ha firmato una sfilata di moda al castello di Montegibbio, "ho presentato 22 capi ispirati alla natura". Nel ‘Roksolana Atelier’ in apertura sabato i cittadini possono chiedere di tutto, sapendo anche che contribuiranno a riaprire opportunità per chi a un certo punto della sua vita non ne ha più avute: "Realizziamo gonne, camicie, pantaloni, anche per bambini, tailleur e abiti da sposa, ma anche riparazioni di abiti. Negli anni passati ho lavorato per una clientela facoltosa di Modena, ma questo negozio è per tutte le tasche, ciascuno può trovarci quello che gli serve".

Non è un’opera di mera carità, le donne selezionate hanno dimostrato di possedere un’adeguata manualità, "ho organizzato dei corsi di formazione, che saranno attivi anche per il futuro, per chi vuole apprendere questo mestiere". Tra le protagoniste di viale Tassoni c’è una donna di 60 anni che viene dal Donbass, "molto istruita, una ricamatrice che fatica a trovare lavoro oggi in Italia: in questo negozio anche lei potrà cominciare una seconda vita".