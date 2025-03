Apre lo sportello per l’impiego

A Bomporto diventa operativo, ogni primo martedì del mese, uno sportello del Centro per l’Impiego. Sarà in Piazza Matteotti 34 presso la sede dello Sportello Sociale dell’Unione del Sorbara e sarà operativo già dal 4 marzo. L’iniziativa è volta a facilitare l’accesso ai servizi per il lavoro e ridurre la distanza dalla sede centrale e la si è realizzata grazie alla collaborazione tra Servizi Sociali dell’Unione e il Centro per l’Impiego di Castelfranco Emilia per dare supporto nella ricerca di un’occupazione, con particolare attenzione per le persone senza competenze digitali o con bisogni poco compatibili con un servizio a "distanza". Un operatore sarà fisicamente presente per erogare i servizi dedicati. Gli utenti potranno prenotare un appuntamento e ricevere assistenza senza doversi recare a Castelfranco Emilia. Con questa collaborazione si realizza l’obiettivo di garantire una maggior capillarità e vicinanza ai cittadini dei servizi per il lavoro, oltre che favorire l’integrazione tra i servizi sociali e i servizi del lavoro.

Al. Gr.