Apre un nuovo sportello fiscale

Da ieri i cittadini di Formigine e Maranello non dovranno più recarsi a Modena per gestire le pratiche relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dovute ai due Comuni. A Formigine, in via Unità d’Italia 30, è infatti attivo il nuovo sportello ICA, aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e giovedì (8.15/13.30 e 14.15/17.45). Per accedervi occorre prendere appuntamento allo 059416167, o compilare l’apposito form sul sito del Comune di Formigine. La riscossione coattiva viene attivata quando le somme dovute ai comuni per le entrate patrimoniali e tributarie (TARI e IMU) non vengono versate entro i termini indicati.