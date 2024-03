Aprile di fuoco, è caccia alla promozione

Lo stop totale dei dilettanti per la Pasqua (ieri si è giocato in Eccellenza solo il recupero Salsomaggiore-Agazzanese 2-2) è il preludio alla volata che entro il 28 aprile vedrà chiudersi tutti i campionati, dall’Eccellenza alla Terza, con tante modenesi che sognano di imitare Campogalliano e Corlo, prime due capaci di festeggiare. Ecco il punto, con la sola Promozione che non vede modenesi in lotta per il salto diretto.

ECCELLENZA. Qui mancano 5 gare alla fine, visto che si giocherà mercoledì 3 un intero turno. La Cittadella guida a +6 sul Terre di Castelli e +9 sulla Correggese: per la matematica alla squadra di Salmi mancano 10 punti per stappare lo champagne, visto che a quota 81 sarebbe irraggiungibile. Per Vernia e soci però ci sono ancora da giocare i due scontri diretti entrambi in casa a San Damaso, mercoledì 3 con la Correggese e all’ultima giornata (28 aprile) col Terre di Castelli, mentre in mezzo devono andare a Colorno e Fabbrico e ricevere l’Agazzanese. PRIMA "C". A 4 gare dalla fine il Ganaceto mantiene il +5 sulla Virtus Libertas, +6 sul Masone e +8 sul Daino: ai "ganagalacticos" servono 8 punti da conquistare nelle gare a Poviglio, coi Celtic, a Soliera e con la Rubierese, tutti rivali alla portata, che stazionano fra metà classifica e zona playout.

PRIMA "D". È il girone più equilibrato perché a 4 gare dalla fine 3 squadre sono in 4 punti: Monteombraro a 56, Casalgrande a 53 e Smile a 52 (il più lanciato con 3 vittorie di fila) e saranno gli scontri diretti a decidere visto che subito domenica 7 c’è Monteombraro-Casalgrande mentre il 14 si gioca Casalgrande-Smile.

SECONDA "G". A 3 gare dalla fine il Valsa Savignano (che ha a sorpresa esonerato mister Bernabei, affidando la squadra a Casarini) divide la vetta col Vado, ma a -2 c’è il Ponte Ronca e -4 il Crespo. Il Piumazzo ottavo sarà l’arbitro della volata che potrebbe anche chiudersi con uno spareggio, perché il 7 ospita il Vado e il 21 il Valsa.

SECONDA "H". Anche qui mancano 3 giornate e guida il Rivara a +1 sulla Sanmartinese e +4 sul Funo: i biancorossi sono padroni del proprio destino ma dopo le gare con Rainbow Granarolo in casa e Airone fuori proprio all’ultima giornata domenica 21 ci sarà la super sfida casalinga con la Sanmartinese, che prima incrocia Airone fuori e Tre Borgate in casa.

TERZA "A". A 3 turni dalla fine la Maranese "vede" la Seconda grazie al +6 sulla Madonna di Sotto e +7 sull’Academy Terre di Castelli: ai rossoblù bastano 4 punti da conquistare fra Eagles e Academy in casa e Cimone in trasferta all’ultima.

TERZA "B". Stessa situazione del girone "A" con 3 gare da giocare e un +6 da difendere, ma per i mantovani del Sermide. Il San Vito a -6 deve provare a rosicchiare almeno 3 punti nelle prossime due gare (Possidiese-Sermide e San Vito-Sozzigalli il 7 aprile, Possidiese-San Vito e Sermide-Concordia il 14) per giocarsi tutto nel big match casalingo col Sermide all’ultima giornata.

Davide Setti