Arancia Meccanica al Windsor park, giudizio immediato

È stato emesso il decreto di giudizio immediato da parte della procura per i due responsabili della terribile aggressione alla Arancia Meccanica nei confronti di una coppia, avvenuta a settembre dello scorso anno nel condominio Windsor Park di via San Faustino. Parliamo dei tunisini di 30 e 16 anni – all’epoca dei fatti – indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni della donna, una marocchina di 29 anni, oltre che per rapina pluriaggravata e lesioni volontarie. Il legale dei due stranieri ha presentato richiesta di giudizio abbreviato per i due imputati ed ora si attende la fissazione dell’udienza.

I due indagati una volta entrati nell’appartamento grazie alla conoscenza con il compagno della ragazza, 25 anni, avrebbero aggredito le due vittime con calci e pugni. L’uomo, costretto a denudarsi, era stato ripetutamente ferito con un coltello da cucina ed un cutter, mentre la donna, obbligata a togliersi i vestiti, era stata costretta sotto minaccia delle armi a baciare uno degli aggressori, per poi essere toccata nelle parti intime. Entrambi gli aggressori avevano ripreso l’intera dinamica con uno smartphone. Grazie alle indagini della squadra mobile i due aggressori – che avevano anche rapinato la coppia delle chiavi di casa e dell’auto, oltre che di 1.400 euro – erano stati rintracciati in un casolare a tre chilometri dall’abitazione".

v.r.