Arca Lavoro "Smaltiamo o recuperiamo gli oggetti ingombranti"

"Abbiamo nel cuore l’ambiente di questa città!" È questo lo slogan del concorso promosso da Hera e dalle amministrazioni comunali di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo che ha come obiettivo il coinvolgimento di comunità e imprese in una call to action all’insegna di ecologia e sostenibilità. L’iniziativa intitolata #abbiamonelcuore è cominciata il 18 aprile e permette di presentare progetti per vincere premi fino a 2000 euro. Per concorrere si dovrà compilare l’apposito form sul sito www.gruppohera.itabbiamonelcuore entro il 30 giugno.

Uno dei primi progetti in gara è stato promosso da Arca Lavoro, impresa sociale di Porta Aperta, che dal 2018 collabora con il comune di Modena operando in tre settori: sgombero di spazi privati, traslochi e pulizie, promuovendo assunzione, formazione e tutela di lavoratori fragili. "Il nostro rapporto con la città sul tema della riduzione dei rifiuti – dichiara Francesca Nora, amministratrice delegata di Arca Lavoro – è consolidato: già da tempo svolgiamo attività di collaborazione con Hera per riuscire a rimettere in circolo i beni e, di conseguenza, ridurre gli sprechi. Anche nel progetto in questione ci occuperemo di ritirare gli oggetti ingombranti che al singolo cittadino non servono più per riutilizzarli o smaltirli correttamente. Qualche esempio? Divani, materassi, reti e lavatrici".

Un’attività utile, che offre un servizio alla comunità. Capita spesso, infatti, che i cittadini, per risparmiare, si rivolgano a soggetti che sgomberano spazi privati per interesse personale senza possedere alcuna qualifica o formazione in materia. Questo fenomeno rischia di avere un costo sociale e ambientale elevatissimo laddove i rifiuti ingombranti inutilizzabili vengano smaltiti nel modo sbagliato o, nei casi più eclatanti, siano gettati abusivamente nelle campagne o in zone poco frequentate della città. "Arca Lavoro – prosegue l’amministratrice delegata – ha fatto nel tempo molti investimenti per formare e specializzare il personale, iscriverlo all’albo dei gestori ambientali e garantire contratti stabili. Attualmente sono assunti a tempo indeterminato 25 dipendenti come operatori di riuso e tutti gli impiegati sono in possesso di un patentino che li autorizza e trattare i materiali che entrano o escono dai centri di raccolta. Grazie a questi requisiti, oggi siamo capaci di garantire la tracciabilità del percorso e la destinazione finale dei beni recuperati". In questi anni Arca Lavoro si è occupata anche di prevenzione e formazione e in questo progetto vuole mettere a disposizione l’emporio del centro di riuso per tenere corsi in materia di sostenibilità.

"Già da tempo – sottolinea ancora Nora – cerchiamo di diventare un punto di riferimento per la formazione della comunità e ci battiamo per essere una realtà inclusiva: abbiamo progettato momenti di accoglienza per gli studenti delle superiori nei periodi di alternanza scuola-lavoro e ci facciamo conoscere attraverso progetti come le ’Officine della solidarietà’; inoltre, garantiamo un servizio strettamente connesso alla giustizia sociale assumendo lavoratori provenienti da realtà svantaggiate: sul totale dei nostri dipendenti, il 70% sono persone fragili, tra cui donne escluse dal mondo del lavoro e individui che hanno beneficiato di progetti di inclusione". "Attraverso questo concorso – la conclusione della referente – vogliamo farci conoscere in quanto realtà affidabile a servizio della comunità e renderci credibili agli occhi di cittadini e imprese per promuovere e incentivare un’economia sostenibile".

Jacopo Gozzi