Architettura e industria. Recupero delle fabbriche, arriva il Festival diffuso

A Modena (e in provincia) fiorirà la primavera dell’architettura. Proprio pochi fa è stato presentato l’ "AlberiFestival", nato dalle riflessioni dell’architetto Cesare Leonardi, che dal 7 al 13 aprile diventerà come un ‘laboratorio di rigenerazione urbana’ in particolare nell’area del Villaggio Giardino Modena Ovest. E ieri è stato annunciato un altro festival inedito, "IF - Industria Festival Architettura", promosso dalla Fondazione Architetti, che si articolerà fra Modena e vari centri della provincia (e dell’intera regione), dal 28 marzo all’8 aprile: anche questo festival ha ricevuto il sostegno della Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura.

"Industria Festival sarà come una road map, un festival itinerante e in movimento – sottolinea l’architetto Sofia Cattinari, presidente dell’Ordine degli architetti e della Fondazione Architetti –. Infatti ci focalizzeremo sui vari distretti industriali della nostra provincia e sulle loro caratteristiche". Tema centrale del festival sarà proprio l’architettura industriale, sia nei suoi aspetti storici che nelle sue prospettive future: "L’industria ha un forte impatto sul territorio, eppure è stata spesso trascurata dai progettisti, che si sono concentrati su altri progetti e altri àmbiti", aggiunge l’architetto Cattinari. Ecco allora che al festival si parlerà, per esempio, del riuso delle aree industriali dismesse o dei nuovi processi di sviluppo industriale e urbano, "ma anche del rapporto fra architettura e welfare, fra architettura e ambiente", dice la presidente. E in ogni area toccata dal festival ci sarà una diversa ‘declinazione’, legata proprio alla specificità del luogo: nel distretto ceramico (Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello ) si parlerà di processi di sviluppo industriale dal punto di vista urbanistico, dal passato al futuro, mentre nel distretto Tessile di Carpi si porrà l’accento sull’immagine come valorizzazione del progetto, e a Mirandola, con il biomedicale, si parlerà di sostenibilità e qualità del lavoro. In altre aree, come a San Felice sul Panaro, Pavullo, Vignola e Castelvetro, si metteranno in luce le produzioni agroalimentari e gli aspetti di una produzione decentrata. "IF è una sigla ma in inglese significa ‘Se’ – sottolineano gli organizzatori -. Quindi il festival vuole dare la possibilità di immaginare il futuro dei luoghi dell’industria come il risultato di scelte nuove".

Fra gli ospiti attesi al festival, in un programma che si sta componendo, l’architetto Guido Casali, uno dei decani dell’architettura italiana, famosi per il restauro di importanti edifici storici, e il pianista Nik Bärtsch, in un concerto di architetture sonore spaziali (entrambi gli appuntamenti si terranno al teatro Carani di Sassuolo il 2 aprile): saranno più di venti le conferenze e i seminari nel territorio di Modena, con l’apertura dedicata a uno "Sguardo fra presente e futuro verso un modello di impresa human centric", e la chiusura su "Modelli e strategie di impresa da presentare all’estero".